高雄64歲的阿明因為視力模糊前往眼科檢查，診所醫師認為是阿明的白內障造成的視力模糊，於是開刀治療，沒想到開完刀後視力依然沒有好轉，於是前往阮綜合醫院檢查，醫師曹維珊透過眼底鏡檢查發現阿明的視神經明顯蒼白，懷疑是腦部問題導致，果然透過核磁共振發現阿明的腦下垂體長了巨大腫瘤，才會導致視力模糊。

阿明到阮綜合醫院求診時，表示自己視力模糊，已在診所開了白內障手術，但情況依然沒有好轉，經曹維珊檢查，發現阿明左眼有輕微白內障，右眼因開刀已經好轉，但透過視力檢查發現阿明的視力只有0.4，且右眼視野幾乎是完全缺損，狀況相當不妥，於是懷疑是有腦部問題。

曹維珊替阿明做了核磁共振，透過檢查發現阿明的腦下垂體長了一棵巨大腫瘤，大到壓迫到視神經，才會造成視力模糊、視野缺損等問題，於是阿明前往外院作切除腦瘤的手術，等回診時，阿明視力已回復到0.8。

曹維珊說明，通常透過視神經眼底鏡檢查，會發現視力模糊的問題，而阿明的眼底鏡檢查發現視神經明顯蒼白，表示視神經出了問題，才會懷疑是由腦部疾病造成的視力問題。如果民眾覺得視力模糊、視野不清晰時，要盡快就醫，也可以自己以遮住單隻眼睛的方式測驗是否只有單邊視力出現狀況。

曹維珊表示，通常病人視力模糊都會用雙眼一起確認視力裝況，但其實單邊視力檢查會較準確地知道是哪邊的眼睛出現問題，這樣在就醫時也能更明確的表達病況。而像阿明有腦瘤壓迫到視神經的視力缺損狀況，嚴重時會造成視野的陰暗感，或者餘光範圍縮小，必須要物品到面前才知道有東西，相當危險，因此一有狀況就得趕緊就醫，避免造成更嚴重的傷害。