億萬富豪馬斯克（Elon Musk）先前在社群媒體發文說，他將與Meta執行長祖克柏來場綜合格鬥鐵籠戰。但馬斯克今天表示，他在決鬥前可能需要先動手術。

美聯社報導，馬斯克指出，他正在舉重進行戰鬥訓練，他隨後談到戰鬥時間點，提及日期「依然有變化」，因為他預定進行核磁共振造影（MRI）檢查，可能會動手術。

馬斯克表示：「我明天將為頸部和上背進行MRI檢查」、「在戰鬥前可能需要進行手術。本週就會知道結果。」

祖克伯（Mark Zuckerberg）與馬斯克6月底時就似乎同意要當面決鬥，迄今仍不確定兩人是否真得會肢體肉搏，但兩人持續在網路上互戳，激發人們對於這場潛在決鬥的興趣。

馬斯克聲稱，他與祖克柏的決鬥將在旗下社群媒體X直播。祖克伯則寫道：「我今天就準備好了。在他一開始提出挑戰時，我就建議定在8月26日。但他尚未確定。」（譯者：陳正健）1120807