挪威資料保護局今天說，臉書母公司Meta Platforms將於8月14日起，因侵犯隱私面臨每天100萬挪威克朗（約新台幣312萬元）的罰款，這項決策的實施可能擴大到其他歐洲地區。

挪威資料保護局（Datatilsynet）曾於7月17日表示，如果該公司不解決監管機關發現的隱私侵犯問題，將會被處以罰款。

挪威資料保護局曾表示，Meta不能在挪威蒐集使用者位置等用戶資訊，並利用這些數據做針對性廣告投放。這就是所謂的「行為定向廣告」，那是一種科技巨擘常用的商業模式。

Meta必須在8月4日前向監管機關證明已解決問題。

挪威資料保護局國際部主管周定（Tobias Judin）告訴路透社，自14日開始，將祭出每天100萬挪威克朗的罰款，一直持續到11月3日。

若挪威資料保護局將這項決定提交到歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board, EDPB）並獲准，該委員會有權將這樣的作法變成永久性，這也可能把適用範圍擴大到歐洲其餘地區。挪威資料保護局尚未採取這項步驟。

Meta上週表示，他們打算先徵求歐盟用戶的同意，再允許企業根據用戶在臉書（Facebook）和Instagram等服務上的瀏覽內容，來投放行為定向廣告。

周定表示，採取這項措施還不夠。Meta必須立即停止處理個人資料，直到有同意機制啟動並開始運作。

周定說：「根據Meta的說法，他們最快也要花上好幾個月的時間才能實施…而且我們不知道所謂的同意機制會是什麼樣子。」

「在此同時，民眾的權利每天都在受到侵犯。」

挪威並非歐盟的會員國，但屬於歐洲單一市場的一部分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120808