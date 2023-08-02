屏鵝公路電桿地下化完成後路面鋪平。圖為台1線459K_460K刨鋪施工中的空拍。(公路總局提供)

颱風杜蘇芮為南台灣帶來強風豪雨，政府於去年完成屏鵝公路全線電纜地下化工程，順利度過此次風災，沒有造成用戶停電，前行政院長蘇貞昌曾讚賞，這項偉大工程只用了半年就達成，不過監察院的報告過去就指出，這項工程的總經費從48.8億暴增至約78億，平均每一公里燒掉5625萬元，堪稱公共工程的不良示範。

此外，有屏東人認為，真正需要的是一條屏東到高雄的快速道路，但政府每次都以沒有預算為由，讓屏東人飽受交通不便之苦，蘇院長卻為了美化公路，隨意就花掉78億元；對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，當時他第一屆上任就質詢過時任行政院長的毛治國，希望蓋快速道路，但經過評估經濟效益不足，所以就沒有蓋。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，當時他第一屆上任就質詢過時任行政院長的毛治國，希望蓋快速道路，但經過評估經濟效益不足，所以就沒有蓋。（摘自民進黨立院黨團直播）

莊瑞雄說，屏鵝公路全線電纜下地工程，半年內完工，雖然會有人批評，不需要花70幾億，會希望要快速道路，但想看看2016年強颱莫蘭蒂造成屏東大停電，這項建設讓公路更安全、天際線更漂亮，供電也穩定，長期下來看，會發現痛苦過去了，美麗就在眼前，過去批評都享受建設的成果，執政本來就要接受批評。