王品公布2023年7月自結合併營收19.5億元，月增12.87％、年增19.24％，改寫歷史次高。其中，台灣事業群14.87億元，月增12.46％、年增達25.53％，亦為僅次於1月的歷史次高。中國大陸事業群4.63億元，月增14.2％、年增2.7％，回升至近5月高點。

累計王品前7月自結合併營收128.99億元，年增達31.41％、續創同期新高。其中，台灣事業群營收98.22億元，年增達36.65％，亦創同期新高。中國大陸事業群營收30.76億元、年增17.08％，表現持續回穩。

王品表示，台灣事業群在暑期旺季及展店效益帶動下表現強勁，新開幕的韓式料理「初瓦」台中台灣大道店首月業績便突破千萬大關，加計「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」與「青花驕」四大品牌，7月共誕生7家千萬業績大店，展現暑假旺季強勁餐飲需求。

此外，王品快食尚品牌「石二鍋」與「12 MINI」已拓展至79家與23家，配合燒肉品牌「肉次方」、「Oh my!原燒」展店及推出高價鍋物新品牌「旬嚐」，截至7月底集團全台共26個品牌、門市總數再創320家新高紀錄。

展望後市，延續暑假及父親節旺季，王品旗下品牌祭出多樣行銷活動帶動訂位，使門市自7月底起假日即滿座，越接近父親節，連平日來客數也大增。由於8月下旬還有專屬七夕情人約會優惠，預期旺季營運動能可望持續暢旺。

同時，王品集團持續加速展店腳步，搭配各項活動拉抬聲量，包括「享鴨」高雄裕誠店將於26日正式開幕、即日起開放訂位，首度進駐百貨、開出品牌最大店型的「和牛涮」高雄夢時代店亦祭出開幕贈菜優惠，「初瓦」高雄裕誠店則將於9月開幕。