臻鼎-KY今天下午舉行線上法說會，公布第2季及上半年財報，臻鼎-KY第2季合併營收為235.37億元，營業毛利為21.22億元，單季合併毛利率為9.02%，營業淨損為18.87億元，稅後虧損為8969萬元，單季每股淨損為0.09元，累計上半年合併營收為550.82億元，年減19.5%，歸屬母公司淨利為4.14億元，每股盈餘為0.44元。

四大產品應用中，行動通訊與汽車/基地台/伺服器逆勢年增，電腦消費及IC載板則面臨年減，毛利率較前一年同期減少5.9個百分點至13.1%。

沈慶芳表示，上半年因消費性電子需求疲弱，供應鏈仍在去化庫存，加上客戶降價壓力，在價量同減之下使公司營收比傳統淡季更淡，年減19.5%，然而，公司營運已於上半年落底，隨著下半年進入傳統旺季，許多產品線的產能都逐步拉升到接近滿檔，預期客戶新品備貨需求將帶動公司業績穩步復甦，全年營收約略減少10%。

AI伺服器需求隨AI應用興起大增，臻鼎-KY在AI伺服器也未缺席，沈慶芳指出，臻鼎-KY及車用在伺服器布局多時，AI伺服器及智能車所使用的PCB種類繁多，從邊緣相關的成熟製程板，到核心領域的先進製程板，公司皆能提供客戶所需產品，其中AI伺服器部分，AI伺服器核心主板已通過客戶認證，可望隨著客戶出貨放量，高階車載板去年起已經進入量產，公司看好相關產品未來成長性。

IC載板方面，沈慶芳表示，BT載板需求已於第1季落底並逐步回溫中，ABF載板仍待客戶庫存調整，整體可望在年底觸底回升，公司上半年致力快速拉升新廠良率與效率，目前良率已與Tier 1業者相當，獲得客戶正面肯定，雖然IC載板產業發展將較原先預期遞延1.5年左右，但中長期成長趨勢不變，5G、AI伺服器、車用電子等高速運算需求將帶動ABF載板未來成長，未來3年在營收與獲利貢獻將有顯著提升。

因應客戶需求，同時完善集團全球化布局戰略，臻鼎-KY宣布將前往泰國巴真府設立新廠，第一期總投資金額為2.5億美元，規劃於 2025年上半年試生產，初期將以生產伺服器及車用產品為主；沈慶芳強調，臻鼎-KY秉持「布局兩岸、面向全球、發展高階」的策略，持續以大陸為最主要生產基地，同時提供客戶更彈性的區域產能調度，持續朝著「2030年超過10%市佔率」的目標前進。