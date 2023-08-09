隨內銷優惠促銷奏效，再加上外銷市場回穩，宏佳騰（1599）9日公告7月營收3.04億元，年增13.97％，轉為正成長。不過，累計前七月營收10.25億元，仍較去年同期衰退48.91％。

受到外銷產品適逢客戶機種切換，以及為因應銷售國新法規新認證正在申請中，導致出貨量較少所致，宏佳騰今年上半年營收表現較為不佳。不過，隨著周年慶購車優惠奏效，內銷增溫，外銷市場也有回穩，7月營收有明顯成長。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，公司致力於二輪、三輪、四輪機車及國際ATV等各領域創新技術的投入。為回饋消費者，月月推出強檔購車優惠深獲好評，黃牌熱銷車款STR持續攻佔銷售排行冠軍、智慧電車Ai-1、Ai-4也受到學生、媽咪群族的喜愛。

鍾杰霖表示，品牌近期持續舉辦多場車友活動維繫向心力。智慧電車更受到高雄市過半數里長青睞指定作為公務車使用，創下品牌有史以來最大政府合作訂單，進一步挹注公司業績成長。

在內銷市場逐漸恢復信心的同時，鍾杰霖對外銷市場前景看法同樣樂觀，尤其日前獲知名沙灘車品牌BRP青睞，被指定為Youth ATV代工生產廠商。這是繼Polaris和YAMAHA之後，又一個全球知名品牌尋求合作，不僅促進宏佳騰品牌國際化發展，也為未來開拓其他區域市場奠定了穩固基礎。

除北美市場取得成功外，鍾杰霖指出，宏佳騰目前也計劃與韓國Bikebank公司展開合作，可望擴大國際市場布局，並為公司帶來更多商機。