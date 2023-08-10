中國大陸商務部網站10日消息，中國商務部新聞發言人就美國發布對外投資審查行政命令發布「答記者問」指出，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。
有記者問：北京時間今天凌晨，美國白宮發布對外投資審查行政令，請問中方對此有何評論？
大陸商務部新聞發言人答覆，中方注意到美方發布對外投資審查行政命令。
美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。
發言人強調，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。
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