根據路透社今天看到的聯合國未公開報告，北韓規避旨在切斷平壤核子及彈道飛彈計畫所需資金的聯合國制裁，持續在2023年發展核武並生產核分裂物質。

獨立制裁監察員在交給聯合國安全理事會（United Nations Security Council）委員會的報告中寫道：「在2022年網路竊盜創下紀錄、估計達17億美元後，北韓駭客據報仍持續在全球成功針對網路加密貨幣和其他金融交易下手。」

這些監察員每年向聯合國安理會報告兩次，他們先前曾指控北韓利用網路攻擊來為核子與飛彈計畫取得資金。北韓則否認發動駭客和其他網路攻擊。

北韓駐聯合國代表團並未立即針對這份報告置評。

國營媒體「北韓中央通信社」（KCNA）報導，北韓領導人金正恩10日稍早更換了軍方高階將領，並號召為可能發生的戰爭做好更多準備、增加武器生產、擴大軍事演習等。

自2006年以來，北韓因發展核子與彈道飛彈計畫而受到聯合國制裁。多年來，各國一致同意強化這些措施，但由於中國和俄羅斯推動鬆綁制裁以說服北韓恢復非核化談判，安理會正陷入僵局。

制裁監察員說，為北韓主要對外情報機構「偵察總局」（Reconnaissance General Bureau）工作的駭客「持續利用日益複雜的網路技術來竊取資金和資訊」。

他們在報告的執行摘要中寫道：「加密貨幣、國防、能源、衛生領域的公司是特別會被鎖定的目標…北韓持續使用國際金融系統，並參與非法金融活動。」這份報告將於數週內公布。

監察員還提到，北韓持續非法出口煤炭，且「向北韓運送精煉石油產品的船隻採取各式各樣規避制裁的措施」。北韓也違反制裁，取得14艘新船。

監察員還寫道：「儘管北韓邊境大致仍處於關閉狀態，貿易量卻有所增加，主要是因為鐵路交通恢復所致。多種外國貨物很快就再度出現。」監察員說，他們會繼續調查非法進口奢侈品的問題。

監察員說，他們也在調查北韓疑似出口軍事通信設備和彈藥的情況，以及「北韓可能向成員國出售武器，或提供其他類型軍事援助的案例」。