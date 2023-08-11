除了極為罕見的血型之外，一般血型又分為「A型、B型、AB型、O型」四種，然而血型除了可以探索個性，也和健康息息相關。《搜狐網》分享國外研究結果，發現O型的抵抗力最強，平均壽命比最後一名的A型多活25歲，而第2、3名則分別為B型及AB型。

▍A型：平均壽命62歲

A型血的人因為血液濃稠度較高，平均壽命相對於其他血型較短，這也意味著若是日常生活不多加注意清淡飲食，血管阻塞的機會就會比常人高，容易罹患心血管疾病。除此之外，因為血液濃度高，血液流動較慢，因此免疫力比較低，換季時容易生病，新陳代謝方面也會比較差，罹癌風險較高。

▍B型：平均壽命77歲

B型血的人消化系統良好，對於日常攝入的食物都能較好地消化吸收，因此身體並不會因為缺乏營養而出現相應的問題。不過隨之而來的是，B型血的人較容易發胖，出現糖尿病的機率也會比常人高。

▍AB型：平均壽命70歲

AB型血的人結合了A型和B型的優缺點，綜合下來身體狀況是比較好的，但整體來說，在人群中的占比較少。不過AB型的人情緒比較容易受到外界影響，精神方面的壓力反而是影響壽命的主要原因。

▍O型：平均壽命87歲

O型血是醫生口中常說的萬能血，這種血型不僅平均壽命最高，同時也具有較強的免疫力，原因在於O型血的人體內的免疫球蛋白效率很高，可以高效地清除體內的病毒和細菌，降低疾病風險。缺點是夏天比較容易被蚊子叮，嬰兒時期也容易出現黃疸問題。