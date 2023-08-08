眼看議員們爭吵不休，市長黃偉哲立即指示經發局撤回釋疑案。（張毓翎攝）

地面型光電開發引起許多爭議，台南市議會3年前決議市府應嚴格禁止審查台61線以西任何太陽能板設置之申請，最近七股水產試驗所欲蓋屋頂型光電，但市府經發局囿於這項決議而暫緩審查，因此8日在臨時會請議會釋疑，禁止審查的光電類型是否僅限「地面型」，不過卻引發各陣營議員唇槍舌戰，眼看議員們爭吵不休，市長黃偉哲立即指示經發局撤回釋疑案。

台南日照充足，市府積極推動再生能源；然而，地面型光電卻常引發土地利用、環境生態等爭議，台南市議會2020年4月30日決議在台南巿太陽光電自治條例通過前，巿府應嚴格禁止審查台61線以西任何太陽能板設置之申請。

但是，相較於地面型光電，屋頂型光電的爭議較少，農業部七股水產試驗所，最近計畫在屋頂加裝太陽能板，但卡在其位於台61線以西的爭議地區，水試所即使取得建照，市府經發局仍無法審查該案。

市府經發局8日在臨時會針對此決議中所稱的「任何」是否指「任地面型」，請議會釋疑，引發台下議員激烈交鋒。國民黨議員蔡育輝批評，當初議會通過這項決議，市長黃偉哲也承諾任內不會審台61線以西光電案，經發局提這項釋疑案，根本想推翻市長承諾、議會決議，成何制度？

民進黨市議員王宣貿則認為「不應全面禁止」，當初議會是因地面型爭議才有這項決議，對於爭議小的屋頂型，應該可再做進一步討論。不過，無黨籍議員陳昆和則強烈炮轟王的看法，要求市府不准審查台61線以西任何的光電案。

黃偉哲見苗頭不對，當場指示經發局撤回提案，並表示這個決議沒有被推翻就持續有效，直到它被改變。大會最後決議由市府撤回提案。