2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽第五回合賽事，12、13日前進台南南紡購物中心，熱情的府城球迷擠爆現場，而地主球隊也不負鄉親的期望，在雨勢不斷干擾情況下，由台南仕安野獸拿下男子組冠軍，女子組則由杭州亞運國手組成的彰化中華培訓隊帶走本站冠軍，兩隊都是本季首度奪下單站冠軍。

今年富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽共計八回合賽事，前四回合賽事分別在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場、台中火車站、高雄旗津豐收廣場及台北香緹廣場進行，其中在第四回合台北站奪下冠軍的男子組隊伍台中宏佳火雞，也取得參與9月23、24日FIBA3x3宿霧大師賽的資格。

後四回合賽事上周末展開，將產生另一張前進FIBA3x3大師賽的門票。四站賽事將依序造訪台南南紡購物中心、新北淡水金色水岸廣場、桃園藝文廣場及臺中，而在第八回合賽事奪冠的男子組隊伍將能參與FIBA3x3成都大師賽。另外，年度積分前4名的球隊也會取得2023FIBA3x3台北挑戰賽的資格。

本週男子組賽事，冠軍戰上演南部雙強對決，地主球隊台南仕安野獸為ABSOLUTE 3x3聯盟賽常勝軍，本周由王志傑、簡弘原、官皓瑋、張晏訢搭配出賽，繼第一回合賽事後再闖冠軍賽，面對本賽季已兩度奪下單站冠軍、由職籃海神球星坐鎮的旗津造船者（呂威霆、蘇文儒、劉承晏、史承平）。

台南仕安野獸有著地主球迷在場邊的大力應援，開賽即靠猛烈的外線攻勢一路領先，加上對手陷入犯規麻煩，張晏訢一記驚天兩分球進算，且加罰兩球俱中，關鍵的四分打幫球隊取得「聽牌」優勢，最終以21比14擊敗對手，本季首座單站冠軍到手，張晏訢也拿下單站MVP。

至於女子組冠軍戰上演中華培訓隊內鬥，其中彰化中華培訓隊由今年杭州亞運3x3籃球國手徐詩涵、陳昱潔、黃巧鈞、郭虹廷組成，靠著優異的默契搭配，在決賽以21比19擊敗曾在第三回合高雄站奪冠的臺北中華培訓隊（王玥媞、丁芷容、張聿敏 、鄭慧慈），本季首度奪下單站冠軍，單場拿下7分的郭虹廷帶走單站MVP。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第六回合賽事將在8月19日至20日於淡水金色水岸廣場進行，除了美麗河畔景色和老街美食，進入傍晚時，傍晚夕陽餘暉灑落河面和球場的美景，更是歷年新北站賽事最動人的畫面，歡迎喜愛3X3籃球的民眾到場觀賽，獲透過ABSOLUTE 3x3 YouTube頻道觀看直播。