德國媒體今天在報導中引述奧迪（Audi）汽車一名高階經理說法，儘管台積電等晶片製造商打算在德國設廠，德國汽車業面臨的半導體短缺問題仍得花上數年才能解決。

路透社報導，全球晶片短缺造成的製造時程延後，持續重創德國汽車製造業與電子設備生產商。業界高層與政府決策者正在重新思索供應鏈布局，試圖降低對少數亞洲與美國晶片供應商的依賴。

柏林當局祭出數以十億計歐元補助，吸引全球最大的晶圓代工廠進駐德國。美國的英特爾公司（Intel Corp.）與台灣的台積電等晶片製造商今年都已宣布在德國設廠的計畫。

德國「奧格斯堡大眾報」（Augsburger Allgemeine）報導，福斯汽車集團（Volkswagen）旗下品牌奧迪汽車採購主管瓦舍瑙爾（Renate Vachenauer）說：「這終究得要花上好幾年，這涉及正在投資的數以十億計歐元。」

瓦舍瑙爾表示，目前車輛中共採用多達8000種不同類型的晶片，汽車製造商可望透過減少使用的晶片種類來緩解供應鏈瓶頸。

她還說：「我們必須採取多種手段來穩定半導體供應，同時在一定程度上增加仲介市場的庫存。」（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1120811