潮流不斷變化，近年來更是吹起復古風，New Balance、ASICS等「老爹鞋」如今成為年輕人最愛。就有網友發現，當年年輕人必穿的隱形襪，如今卻幾乎消失在眾人視野，納悶究竟是怎麼一回事，引起網友討論。

網友在Dcard發文「現在穿超短襪很俗嗎？」，他表示自己最近在路上觀察發現，現在學生襪子高度都在腳踝以上，以前最流行的超短帆船襪(隱形襪)都沒人穿了，不解詢問「現在穿那種帆船襪會很俗嗎？」

隱形襪(船型襪)在多年前非常流行，有網友直言不惜為了穿隱形襪，與學校對抗許久。(示意圖／shutterstock)

數百名網友湧入文章討論：「現在小朋友都不知道以前我們中學時代為了隱形襪，怎麼跟校方對抗的」、「以前國中都規定要穿長襪、球鞋，但我都穿短襪+帆布鞋XD」、「想當年過了校門口後，就把長襪折成短襪，結果被教官抓包」、「我都長褲配短襪、短褲配長襪」、「還是愛穿隱形襪，因為我腿的比例不好」、「本來就矮，穿長襪看起來更矮」、「不會到覺得俗，但是看到穿長襪的女生會多看2眼」、「長襪可以修飾腿型」。

還有人點出原因，直言所謂潮流就是每幾年換一次，現在只是又再度流行長襪與復古風搭配：「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」、「現在都是CityBoy寬鬆風和復古風當道，在10年前根本沒人這樣穿」、「事實就是短襪現在退流行」、「10年後短襪+窄管就又會回歸了啦，別擔心」。