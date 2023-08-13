近日大陸官方嚴打醫藥領域反腐，為推進醫藥領域腐敗問題集中整治工作，北京、重慶、海南、雲南等地衛健委也紛紛公佈集中整治舉報方式。據《成都商報》旗下紅星資本局報導，對過去3年裁判文書網公佈的70份醫藥領域行賄受賄案件刑事判決書進行整理後發現，有高達7成案件涉及醫療器械領域。

從涉及職位來看，受賄物件為書記、院長的有31例，占比44.8％，副院長有5例，主任、科長等中層幹部有31例。其中，受賄對象不僅包括個人，還包括某個科室或醫院。單個受賄對象累計收受金額最高超500萬元（人民幣，下同），時間跨度最長超過10年。

受賄者收受物品除了現金、購物卡，還出現過飛天茅台酒、大眾寶來轎車、茶葉，甚至有價值近200萬元的房產。

從涉及領域來看，醫療器械（包括設備、耗材及檢測試劑）領域有48例，占比68.6％，其中醫療耗材有18例，占比25.7％。涉及藥品領域的案件有35例，占比50％。

行賄人員包括一線醫藥銷售代理，也有藥企經理、股東及實控人等。判決書披露的具體醫療器械中，涉及微創醫療、信立泰、藍帆醫療等多家大陸上市公司旗下子公司的產品。