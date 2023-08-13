厄瓜多今天在軍警大規模戒護下，將一名幫派首腦移送至最高安全級別的獄所。這名幫派首腦涉嫌在總統候選人維拉維森修遇刺身亡前出言恐嚇過他。

法新社報導，總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日在離開造勢活動時遭槍殺身亡，震驚社會，此後全國一直處於緊急狀態。維拉維森修過去擔任過記者，也是反貪腐鬥士。

今天破曉時，約4000名重裝安全人員進入厄瓜多西南部瓜亞基爾（Guayaquil）的第8號監獄，此處關押著勢力龐大的犯罪集團Los Choneros首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias），他又名「費托」（Fito）。

根據安全部隊提供的影像，部分照片顯示一名蓄鬍的男子穿著內褲、雙手放在頭上；另一些照片顯示，這名男子臉朝下趴在地上，雙手被反綁著。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）在社群媒體X表示，「費托」已被移送到羅卡獄所（La Roca）。這座安全級別最高的獄所可容納150人，是這名幫派首腦原本被囚的監獄建築群的一部分。

這名幫派首腦在原本被關的監獄中，手上控制著至少一個分區。

拉梭將維拉維森修遇刺歸咎於組織犯罪。59歲的維拉維森修則曾在被槍殺的前一週表示，「費托」正威脅他。

維拉維森修告訴當地一個節目說，這名幫派頭目曾經「派人」和他聯繫，警告說「如果我繼續…提到集團Los Choneros的名字，他們就會將我擊垮。」

維拉維森修過去的調查激怒了黑幫與毒梟。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120813