台積電赴德國投資日前已拍板，預計2024年下半年開始動工，2027年底開始生產，總投資金額預計超過100億歐元。德國之聲客座評論文章指出，台積電設廠德國必須面對不少挑戰，其中人文衝擊將比美國更大。

台積電德國廠預計持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。德國之聲客座評論作者烏凌翔撰文指出，台積電僅拿出近35億歐元，股權卻佔有70%，而且享有營運管理權利，尚未證實的50億歐元若由德國政府補貼，對台積電因而新增的財務壓力可說不算大，但真正金援晶片制造的資金，恐怕還沒影。

烏凌翔表示，雖然歐洲議會上個月通過《歐洲晶片法》，提供總額430億歐元經費，看似與美國《晶片與科學法》提供的527億美元相當，但該法案細分為三個領域，包括科研與創新、半導體制造以及供應鏈危機管理，而歐盟目前公布的資金分配重點都在科研與創新，目的在「公共投資觸發私人投資」。換言之，德國政府只能自掏腰包了。

其次，台積電德國廠位在前東德、靠近捷克、波蘭的薩克森邦首府德累斯頓，烏凌翔示警可能面對比亞利桑納鳳凰城更凶險的人文環境。首先是工會，歐美的工會向來態度強悍；再者，德國政府是議會內閣制，左、中、右各黨派都在國會中有發言權，台積電面對意見不一的政府，恐怕也是不小的挑戰。

此外，台積電乃至全世界半導體產業都正在為缺人缺工問題頭痛，烏凌翔稱，德累斯頓本地肯定無法提供足夠的技術工人與合格的工程師，必然要從外地招工，但德國近九成的大企業都在原西德地區，恐怕不容易吸引人才到前東德地區工作，因此，未來很可能會招募移民來補充人力，但這樣的做法必然會招致極右派的反對。

烏凌翔最後總結，台積電在台灣管理能力一流，是因為有合法守紀又有知識的員工為基礎，但要管理文化背景相異與工會強大的德國員工，管理技術恐怕還要加強。