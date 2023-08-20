颶風希拉里今將大量水氣帶進美墨，當局警告希拉里威力強大，恐引發嚴重洪災。（圖/美聯社）

颶風希拉里今天將大量水氣帶進墨西哥下加利福尼亞半島和美國西南部，當局警告，威力強大的希拉里恐引發「災難和威脅性命」洪災。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，希拉里（Hilary）在分類颶風強度的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）中，已從次高的4級降至2級，卻仍可能帶來「大面積破壞」，且墨西哥下加利福尼亞（Baja California）沿岸至明天上午都將持續受到颶風影響。

美國國家颶風中心表示，截至今天下午，希拉里最大持續風速達每小時175公里，陣風風速則更強。

美國國家颶風中心警告，「豪大雨」將持續影響墨西哥下加利福尼亞和美國西南部部分地區，「有可能發生災難且威脅性命的洪患」。

美國國家颶風中心指出，暴風眼「將於今晚至明早接近下加利福尼亞半島的中西部沿岸，接著於明天下午和明天晚間來到加州南部」。

路透社報導，颶風希拉里已經打亂美國航班和棒球比賽。

在墨西哥下加利福尼亞半島，部分學校和其他非必要活動均已取消，待22日恢復正常；墨西哥第二大城蒂華納（Tijuana）當局也敦促高風險地區的民眾暫至臨時避難所。

美國有關當局同樣警告民眾和企業提早做好準備。

根據航班追蹤網站FlightAware資訊，聖地牙哥國際機場（San Diego International Airport）已取消明天的近200個航班，並取消21日的184個航班。

在加州，美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇和天使均把明天的比賽提前到今天舉行，兩隊今天單日都要加班拚兩戰。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120820