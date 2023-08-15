聯邦銀行致力於文化傳承與紮根工作，同時，也深信音樂是一種可以療癒心靈的力量，自2017年起，不間斷地贊助希望兒童合唱團的日常訓練經費、助學金及海外參賽經費。透過努力不懈的練習，希望兒童合唱團於今年7月代表台灣參加德國參加「第12屆勃拉姆斯合唱大賽」，並勇奪3項大獎。為了分享得獎喜悅，聯邦銀行15日上午舉行「希望兒童合唱團榮耀獻唱」免費音樂會，現場超過300民眾到場聆賞國際級的天籟美聲。

今年國際疫情解除，希望兒童合唱團睽違3年，再次受邀遠赴德國參加「第12屆勃拉姆斯合唱大賽」。不過，受到國際通膨影響，不論物價或機票都大幅增加，因此聯邦銀行攜手聯邦文教基金會，透過旗下愛心平台「我們益起幸福吧」發起捐助活動。感謝所有捐助人熱烈響應，希望兒童合唱團終能把勤奮練習的原住民傳統歌謠及古調跨越國界，傳遞到世界各地，讓更多人聽見台灣之美。

聯邦銀行董事長林鴻聯致詞表示，非常感謝各方企業與贊助者的支持。希望兒童合唱團孩子們的歌聲擁有力量又療癒人心，聯邦透過獻唱活動來表達心意，並帶給大家美好的中午時光。

聯邦銀行表示，這次比賽，希望兒童合唱團一共橫掃3大獎，包含：兒童組金獎第一名、聖樂組金獎第一名，還有民謠組金獎，聯邦銀行作為支持希望兒童合唱團的一份子，也與有榮焉。為了慶賀得獎，並與所有捐助人分享這份榮耀，因此特別在內湖自由廣場舉辦「希望兒童合唱團榮耀獻唱」。為了讓不克前往現場的觀眾也能享受美聲天籟，因此同步於聯邦銀行YouTube頻道直播。

希望兒童合唱團帶來歌曲，包含《聖母頌》、《Kuimba》、《乘著氣球上天空》、《我們可改變這世界》、《西北雨直直落》、《鬼湖之戀》等。活動最後，合唱團執行長蔡義方也致贈「勇士之珠」及感謝狀予聯邦銀行來表達謝意。

希望兒童合唱團是由自屏東縣瑪家鄉的排灣族兒童組成，透過練唱，不僅傳承原住民文化，也幫助孩子找到自信。多年努力經營，希望兒童合唱團成果豐碩，屢屢代表台灣參加各大國際賽事，天籟之聲享譽國際。