新北市樂心關懷協會理事長林陽晉，在嘉義縣山區立委參選人林國慶牽線、媒合下，今與金馬影后陳淑芳帶來近200雙童鞋，要捐給民雄鄉弱勢孩童。（呂妍庭攝）

陳淑芳說，有機會為社會服務，感覺這輩子過得很幸福。（呂妍庭攝）

新北市樂心關懷協會今帶來200雙童鞋，要捐給民雄鄉弱勢孩童。（呂妍庭攝）

新北市樂心關懷協會今帶來200雙童鞋，要捐給民雄鄉弱勢孩童。（呂妍庭攝）

新北市樂心關懷協會理事長林陽晉，在嘉義縣山區立委參選人林國慶牽線、媒合下，今與金馬影后陳淑芳帶來近200雙童鞋，要捐給民雄鄉弱勢孩童，由民雄鄉鄉長林于玲、民雄國小校長蔡明昇代表接受，陳淑芳透露，醫生要她休養1年，但公益不能不做，期待捐鞋能拋磚引玉，號召更多善心人士來幫助弱勢。

今捐贈儀式在民雄鄉公所舉行，林陽晉說，新北市樂心關懷協會「步步高升」專案推行至今第8年，原本長時間都在新北市，因緣分與林國慶結識，加上林國慶也長期捐鞋支持協會，也因為林國慶，這次特地回饋民雄鄉，照顧在地弱勢孩子。

陳淑芳擔任協會年度愛心大使，今特別南下嘉義參與捐鞋儀式，陳淑芳說，有機會為社會服務，感覺這輩子過得很幸福，還說之前醫生要她休息一年，她可以不工作，但公益不能不做，且捐鞋子是希望拋磚引玉。

林于玲說，民雄鄉是嘉縣人口數最多的鄉鎮，也是學齡兒童最多的地方，感謝新北市樂心關懷協會，更感謝林國慶的推薦、媒合，讓民雄弱勢家庭小孩有新鞋，還說因為你們的愛心，孩子將非常開心，指民雄有28個村，還是不少弱勢家庭，盼協會、陳淑芳未來有機會再來民雄，共同協助民雄的孩童。

「贈人玫瑰手留餘香」，林國慶表示，在沒擔任公職的這幾年，除了關心政治公義，社會公益更是沒有間斷，未來有機會，也會協助其他鄉鎮弱勢孩童關懷，希望能用自己的力量幫助到光照不到的角落。