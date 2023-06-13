明年大選，國民黨嘉義縣黨部針對嘉義縣第2選區（山區）立委人選產生，成立「在野大聯盟」機制，經過協調，確定由前立委林國慶出線，正面迎戰民進黨提名的陳冠廷，林國慶受訪時表示，他這次仍會以無黨籍身分參選，要杜絕陳氏王朝世襲，選戰主軸將定調「平凡對抗權貴」的一場戰爭。

國民黨嘉義縣黨部發出聲明，指山區立委選舉倡議成立「在野大聯盟」，共有前民進黨立委林國慶、無黨籍縣議員何子凡、國民黨籍民雄鄉代表會主席涂文生、前縣議員現任親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河參加提名協調作業，今達成協議，共推林國慶代表在野大聯盟參與立委選戰，對戰現任民進黨立委陳明文兒子陳冠廷。

林國慶表示，協調會中，大家各自說明參選理念和政治藍圖，在以大局為重的平和過程中，4人達成共識，由他出線參選下屆立委，除感謝其他人的支持，強調會把大家的藍圖和理念放進競選主軸內。

林國慶說，鼓勵年輕人參選是好事，但對手首次參政就選立委，是因為他爸爸就是現任立委，反而讓民進黨內累積很多經驗的政治人物失去擴大服務的機會，說嘉義縣應該是嘉義人的嘉義，而不是一個人說了算的嘉義，所以他的選戰口號就是杜絕陳氏王朝，希望營造正常的政治選舉環境，讓沒有背景、平凡的人都可以有參政的機會。