嘉義縣民雄鄉前代表會主席周榮茂被控任職主席期間，浮報購買香腸、茶葉、酒品等禮盒金額，檢方依貪汙罪起訴，嘉義地院今天宣判，認定他利用職務上機會共詐領121萬7180元，有28次犯行，共28罪，各判有期徒刑3年7月至4年2月徒，應執行6年2月。

法官判決指出，周榮茂自2014年起擔任嘉義縣民雄鄉代會主席，民雄鄉代會每年均編列預算供主席購買農產品、禮盒來作為公關用途，周榮茂自2015年2月至2021年10月間，向香腸、茶葉及外燴等多名業者購買禮盒，取得空白收據，或未購買卻在空白收據上填寫有購買茶葉、外燴及數量、金額，向民雄鄉代會請款。

周榮茂以此方式浮報開銷，總共有28次不實核銷經費，扣除實際採購的部分，共詐領121萬7180元。

法官審理認為，周榮茂身為民意代表，利用職務之便，未誠實申報經費，損害廉潔風紀，傷害選民之信賴，每次詐領金額雖不多，但總數不少，行為的規模及程度也不小，列入量刑輕重的考量。

周榮茂犯後坦承犯行，法官認為周榮茂觸犯《貪汙罪》利用職務上機會詐取財物，共28罪，各處3年7月至4年2月有期徒刑，合併定應執行刑為6年2月，褫奪公權4年。全案可上訴。