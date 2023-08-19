嘉義縣政府匯聚在地特產、觀光工廠、商圈，在縣府草坪舉辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華」大趕集。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府匯聚在地特產、觀光工廠、商圈，在縣府草坪舉辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華」大趕集。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府匯聚在地特產、觀光工廠、商圈，在縣府草坪舉辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華」大趕集。（呂妍庭攝）

觀光工廠20周年，今嘉義地區慶祝活動登場。（呂妍庭攝）

觀光工廠20周年，今嘉義地區慶祝活動登場，嘉義縣政府匯聚在地特產、觀光工廠、商圈，在縣府草坪舉辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華」大趕集，嘉義縣長翁章梁透露，去年嘉義縣購物節累計金額達台幣2.2億元，今年購物節正在籌備中，會盡快推出，據了解，嘉義嘉義縣商圈購物節預計10月登場，比照去年為期1個月，去年最大獎抽市價500萬輕豪宅，今年最大獎仍未公開，主辦單位保密中。

今天的嘉年華串聯在地特色美食，包含余順豐花生、品皇咖啡、旺萊山鳳梨酥、冷研氣泡飲料、老楊方塊酥、鈴蘭碗粿等，多家觀光工廠如佐登妮絲城堡、KHTOY玩偶旗艦館、欣欣水泥森活園、蓋婭莊園及卡羅爾銅管樂器也在現場設置展示區，若竹兒教育基金會設攤義賣超值福袋。

翁章梁表示，自他就任縣長以來一直努力擴展商圈，在經發處長江振瑋協助下，已成功將商圈數量從1個發展至近10個，且除了商圈資源，嘉義縣各地還有許多新興的觀光工廠，成功吸引全台民眾前來參觀，強調這些地方只要聚集人潮，就能創造更多商機，期望嘉義縣的商圈規模能持續擴大，與觀光工廠相互串聯，形成更完善的觀光資源。

翁章梁進一步指出，去年的嘉義縣購物節成效極好，購物節期間店家整體營業額成長2至3成，活動開跑兩周就達成消費破億目標，最終消費累計金額達新台幣2.2億元，今年的購物節已經正在籌備，將會盡快推出正式活動，邀請全台鄉親前來嘉義觀光抽大獎。

主辦嘉義縣商圈購物節的縣府經發處表示，目前購物節相關活動細節還在籌備中，預期今年會有更多商家參與，目標是突破去年的2.2億元，初步規畫比照去年在10月1日上線，為期1個月，至於最大獎項，目前保密中。