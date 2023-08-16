大雷雨一早開炸，中央氣象局針對新北市及台北市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾出門留意。今天起低壓帶及西南季風影響，降雨範圍擴大，中南部有陣雨或雷雨，伴隨劇烈天氣，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後留意局部大雨，類似天氣將持續至周六（19日）；另外，氣象專家指出，下周在日本南方海面有熱帶擾動發展，應持續觀察。

氣象局一早針對雙北市發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，以及低能見度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周六受低壓帶及西南季風影響，水氣增多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生機率提高，平地注意淹水，山區防坍方、落石。今各地氣溫：北部25至34度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至36度。

周日至下周二（20至22日）西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，不過大氣未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨。

吳德榮表示，輕颱蘭恩已進入日本海，日本陸地風雨逐漸減小。另外，歐、美模式皆模擬，下周在日本南方海面有熱帶擾動發展，歐洲模式模擬其仍侵襲日本，美國模式模擬動向不明，尚待進一步觀察。