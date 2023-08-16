近來媒體報導有關中捷向興富發求償2.6億元一案，部分媒體報導「興富發拒賠」、「金額過高」、「賠越少越好」等訊息，興富發特別發出聲明強調，上述均非本公司立場，並重申，對於這次意外造成的損害，從未拒賠，該負起的相關法律責任，絕不推卸，事發之後，也陸續與受害者及家屬，達成和解。
興富發指出，將以更加嚴謹的態度面對，承擔應負的責任。
中捷今年5月發生列車遭興富發(2542)文心愛悅建案的塔吊吊臂砸中，造成死傷的悲劇。針對中捷要求2.6億元的賠償，興富發(2542)指出，因經過2次協調未達成共識，相關單位均同意透過公正專業仲裁程序，釐清應負擔的責任，以維護各方權益，公司願遵守仲裁結果。
近來媒體報導有關中捷向興富發求償2.6億元一案，部分媒體報導「興富發拒賠」、「金額過高」、「賠越少越好」等訊息，興富發特別發出聲明強調，上述均非本公司立場，並重申，對於這次意外造成的損害，從未拒賠，該負起的相關法律責任，絕不推卸，事發之後，也陸續與受害者及家屬，達成和解。
興富發指出，將以更加嚴謹的態度面對，承擔應負的責任。
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