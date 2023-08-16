近來媒體報導有關中捷向興富發求償2.6億元一案，部分媒體報導「興富發拒賠」、「金額過高」、「賠越少越好」等訊息，興富發特別發出聲明強調，上述均非本公司立場，並重申，對於這次意外造成的損害，從未拒賠，該負起的相關法律責任，絕不推卸，事發之後，也陸續與受害者及家屬，達成和解。

興富發指出，將以更加嚴謹的態度面對，承擔應負的責任。

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