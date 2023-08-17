爭議逾20年的北投纜車BOT案在前台北市長柯文哲任內喊卡，仲裁後北市府要付2.3億元；但柯任內沒編預算賠償，被指留下爛攤子，引發爭議。柯文哲今天到花蓮參訪時被問到此事，他說北纜有硫磺、保護區等問題，根本不可能蓋下去，「該停就停、該結算就結算」，在他任內解決，不會不理它（北纜）留給下一任市長。

北投纜車爭議不斷，2012年12月經環評委員會審查有條件通過環評，歷經近3年訴訟，2015年台北高等行政法院判決撤銷環評審查結論，台北市政府不上訴，並宣布停建，廠商向市府求償8.7億違約金，北市府與廠商調解多年，無交集，廠商去年聲請仲裁，今年5月北市府被判要付2.3億元。

北市議員指柯文哲把賠款都留給現任市府，根本留下「爛攤子」。

柯文哲今天到台泥花蓮工業港參訪後，接受媒體訪問時說，北投纜車在他上任就知道不可能蓋下去，他說，過去陽明山上有旅館區，財務是可以平衡，現在陽明山為特定保護區，也就不可能再蓋下去，北纜還有硫磺問題，「蓋下去會賠更多」。

柯文哲說，貓纜15年虧18億，北纜地區成本會更高，一個產業每年虧超過1億元，殺頭生意有人做，賠錢生意沒人要做。他的態度是面對問題解決問題，既然不可能蓋，就停掉，該結算就結算停掉。

柯文哲說，不想惹事的政府，反正就不可能蓋，不想理它就丟在那裡，這任市長就拖給下一任。北纜拖了幾年，大家不想解決，他說，在他任內可以解決法律問題，幾乎都清光，唯一在北市長任內，比較大的法律問題「公共設施保留地」，這沒辦法，因為錢太多，其他可以清都清光。