王道銀行善盡企業社會責任，8月推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。另外，王道銀行南京復興分行同步開幕營運，為台北市的全功能分行，民眾於今年10月31日前至該分行臨櫃申購全系列基金及海外債，即可享申購零手續費優惠。

凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，以及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者，於2024年7月31日15:30前至王道銀內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申辦「O for YOU扶助存款」階梯活儲優惠專案，經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%；新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%；新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%；超過新台幣10萬元以上，則依活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。

另外，王道銀行南京復興分行於本月1號開幕營運，將於9月20日擴大舉辦開幕活動。該分行提供與線上相同的優惠專案，包括2個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣4個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金3個月定存優惠、年利率4.68%的美元6個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣6個月定存優惠，更加碼提供專屬優惠，於今年10月31日前，透過該分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆享申購零手續費。