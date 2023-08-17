新北市八里區中華路二段今（17）日清晨6時許1名22歲連姓男駕駛，不明原因撞上路邊停放之3輛車輛而受傷。（圖／警方提供）

新北市八里區中華路二段今（17）日清晨6時許1名22歲連姓男駕駛，不明原因撞上路邊停放之3輛車輛而受傷。（圖／警方提供）

新北市八里區中華路二段今（17）日清晨6時許1名22歲連姓男駕駛，不明原因撞上路邊停放之3輛車輛而受傷。（圖／警方提供）

新北市八里區中華路二段今（17）日清晨6時許，發生一起車禍，1名22歲連姓男駕駛，不明原因撞上路邊停放之3輛車輛而受傷，駕駛酒測值0.00mg/L，詳細肇事責任尚在釐清中。

警方表示，今（17）日上午6時許獲報，八里區中華路二段發生交通事故，立即由八里所警力迅速到場疏導交通戒護避免二次車禍。並測繪排除車禍，經查22歲連姓男駕駛，疑恍神不慎與路邊停放之3輛車輛，駕駛一人受傷，駕駛酒測值0.00mg/L，詳細肇事責任尚在釐清中。