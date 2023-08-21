台中市文心路與昌平路口21日5時55分左右發生自小客撞上安全島翻覆意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

酒駕拒檢 台中男子自撞翻車 乘客送醫

又見酒駕，台中市26歲林姓男子酒後清晨駕車行經崇德路與大連路口遇警撊查拒檢，未料卻在文心路與昌平路口自撞安全島造成汽車翻覆，造成車上22歲的劉姓女子也身體多歲擦挫傷送醫，警方對他進行酒測酒測值也超標，訊後將依違返公共危險罪移送偵辦。

台中市文心路與昌平路口21日5時55分左右發生自小客撞上安全島翻覆意外，警方指出，林姓男子行經崇德路與大連路口因跨越雙黃線遭警攔查，林男可能自知酒駕，未依警指示停靠路邊，警方因往來人車眾多即減速尾隨，未料林男車行到文心路與昌平路口竟自撞翻車。

文昌派出所指出，車禍發生後，員警除連繫消防救護，也立即為林男進行酒測，其酒測值為超標，明顯涉嫌公共危險罪，依法帶案偵辦。

自小客翻覆後，林男和車上乘客22歲劉女都受到四肢擦挫傷，且自小客車車身受損嚴重。警方呼籲汽車駕駛人開車不喝酒、喝酒不開車，若有酒駕行為遇警方欄檢，請民眾要接受警方攔查不要拒檢逃逸，否則容易造成自己和其他用路人陷入更大的危險，甚至不可挽回的悲劇。

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