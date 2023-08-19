日本政府有意在「今年夏天左右」將福島第一核電廠內存放的「核處理水」排放入海，首相岸田文雄今天說，8月20日將赴當地訪問。日媒報導，最快可能在22日決定排放入海時期。

日本朝日新聞報導，岸田今天上午（美國當地時間8月18日晚間）在出訪地美國華府受訪時說，將在返回日本後的8月20日前往福島第一核電廠訪問。

岸田說，有關「核處理水」排放入海的時期，已到了中央政府應該做出判斷的最後階段，「將確認是否已採取針對排放入海的萬全對策」。

岸田說，會確認東京電力公司的最高層幹部是否做好推動反應爐廢爐與重建的強烈心理準備，「我會直接向他們表達我的想法」。另外，岸田也在評估跟日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）的會長等人會面。

有關「核處理水」的具體排放時期，岸田說，將在政府全體確認確保排放安全性及面對謠傳採取的對策等，再來做出判斷，「現階段無法預做判斷進行評論」。

不只一位日本政府相關人士透露，岸田正協調8月21日跟全漁聯方面會面，最快8月22日召集相關部會首長會議決定最後排放入海時期。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120819