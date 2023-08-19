澎湃新聞19日報導，華北地區極端暴雨洪水，引發社會各界高度關注。復盤這場特大暴雨洪災，中國工程院院士、南京水利科學研究院名譽院長、水利部氣候變化研究中心主任張建雲反復強調，「要給洪水出路，給洪水空間。」

張建雲長期從事水文水資源、防汛抗旱減災、氣候變化影響、水生態環境治理與保護等方面科研工作。2021年鄭州特大暴雨洪澇災害發生後，作為國務院鄭州「7·20」特大暴雨洪澇災害調查專家組組長，他全程參加了災害的調查與報告編寫。

澎湃新聞報導，「流域的防洪調度原則是為了把損失降到最小。比如一條河流一岸是大型城市，一岸是農田，分洪後影響損失完全不一樣，所以採用不同的防禦標準。」張建雲指出，大城市淹了代價非常大，所以要保；農田洪水退了以後，還可以補種，損失相對較小。

針對這次華北地區極端強降雨的防禦過程，張建雲認為，京津冀一省兩市在水庫的調度、蓄滯洪區的啟用上充分體現了協同合作的精神，這也是在歷年防洪減災方面形成的合作機制。

不過，張建雲也指出，這次極端暴雨洪澇暴露出華北地區山洪溝治理還不到位、山前平原調蓄空間不足、蓄滯洪區排水能力弱、山洪地質災害的預警和管理需提升等問題，需要在今後加強。

張建雲建議，首先強調的是要給洪水出路。比如華北西部山區的山洪溝治理今後要加強，城市的公共基礎設施建設要給洪水出路，即使用城市道路承擔行洪任務，也要跟居民房屋有一定的距離和落差，最大程度減少損失。

其次，要給洪水空間。建議有關部門要加快對這次京津冀地區暴雨洪水事件的復盤，計算清楚這次極端暴雨洪澇到底有多少洪量，分布是什麼情況，在每個區域還需要多少調蓄空間，這個帳要算清楚。算清楚還差多少調蓄空間就要加快建設，比如建設一些溼地公園，平時休閒，洪水來了就作為調蓄洪澇的場所。還有在西部山區的河流上要規畫建設一些調蓄工程，也有專家提出要向國外學習建設深邃工程，北京西部山區暴雨集中，要不要建深邃工程這都需要加快論證。

此外，要適當提高河堤堤防建設標準，提高洩洪能力。下游的蓄滯洪區要儘快建設排水設施，分洪區該啟用就啟用，用完儘快把洪水排出去，減少次生災害的影響。

這些是系統工程，相信在災後恢復過程中相關規畫論證都會研究進行。