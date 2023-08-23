桃園市中壢區「木匠的家」，回收二手物品與家具翻新販售，並提供弱勢族群工作機會，近期協會收到房東通知，將收回暫存二手物的房子，無奈目前只能暫停接收所有捐贈。協會說，包含智能障礙、中高齡等弱勢員工，從整理二手物中學習技能並有收入，盼政府機關能提供空間讓他們以公益價承租解決困境。

木匠的家關懷協會副總幹事許筱婷說，成立公益二手店滿25年，接收民眾捐贈二手物品、二手家具還有許多無處可去的二手衣物，目前有30名員工，許多都是難在社會上找到工作的弱勢族群，他們來到這裡整理二手捐物，學習木工技能、修繕改造家具及陳設販售二手家具，找到自己立足之地能自立生活。

她說，存放二手家具及捐物的鐵皮屋已承租14年，房東因個人因素要收回房子，9月前要把屋內物品清空，堆積如山的二手衣及二手家具如今無處可去，成為協會成立以來空前的危機。她認為，協會在做的每一件事，除設法幫助弱勢家庭外，也為環保盡一份心力，不願意裁員也不想要拖欠員工薪資，現在不僅儲物空間遭房東收回，二手公益店也遭另一房東漲租，面臨「生存大作戰」。

許筱婷指出，木匠的家現在急需尋找二手家具及物品的存放空間，評估要300坪以上才夠，盼望政府機關能提供閒置的建築物或公共空間，可讓他們以公益價承租，目前木匠的家也暫時停收民眾捐贈物，但二手公益店仍維持正常營業。