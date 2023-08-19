解放軍今（19）日宣布對台灣展開聯合軍演，而東部戰區17日釋出一部名為《閱海峽》的一分34秒短片MV短片也引發關注，片中除了展示解放軍戰機在超近距離貼近美海軍EP-3偵察機的畫面；片名也引發大陸網友熱議、猜想。

據東部戰區官方微博介紹，此部MV是要傳達該部隊全時備戰，隨時能戰的態度，並且展現戰區中練兵備戰一線官兵的青春情懷與熱血擔當。該片展示了解放軍蛙人海灘訓練，以及包括戰車、直升機、陸戰隊、戰艦等多部隊執行任務的過程。其中陸戰機超近側拍美海軍EP-3偵察機的一幕，更因當世兩大強國空中對抗，相當讓人震撼。

至於MV名稱《閱海峽》也引發大陸網友討論，紛紛留言「越海峽」、「熱血青春在沙場」、「閱海峽、越海峽」、「有你們，我們不害怕」；另外還有民眾表示，「難得看到EP-3C，這種畫面得多發」、「東部戰區需要裝備航母，055大驅，面對美日第一線，裝備必須趕上去。」

中國大陸東部戰區釋出最新MV影片《閱海峽》，名稱讓大陸網友展開激烈討論。（圖截自東部戰區微博）

中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。

對此，國防部稍早做出回應，強調以實際行動守護自由民主，「捍衛中華民國主權。」另國防部也表示，截至中午12時許，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線。