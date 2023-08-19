嘉義縣民雄鄉今上午傳1名工人受雇修理採光罩時，不慎從3米高高處墜落地面，嘉縣消防局獲報前往，48歲男工人已被同事扶起，身體多處擦挫傷，雖意識清楚，但耳朵出血、頭部血腫，出現噁心、想吐等疑似腦震盪症狀，而這也是民雄雙福分隊本月受理第2起修採光罩不慎摔落事件。
今上午9點29分，嘉縣消防局獲報於民雄鄉新正二街附近有民眾創傷請求協助，出動雙福91車前往，到場發現48歲工人修理透天厝車庫採光罩時，於施工時不慎墜落，意識雖清楚，但身體多處擦挫傷，現場予以緊急處置後送往嘉義基督教醫院診治。
嘉義縣民雄鄉今上午傳1名工人受雇修理採光罩時，不慎從3米高高處墜落地面，嘉縣消防局獲報前往，48歲男工人已被同事扶起，身體多處擦挫傷，雖意識清楚，但耳朵出血、頭部血腫，出現噁心、想吐等疑似腦震盪症狀，而這也是民雄雙福分隊本月受理第2起修採光罩不慎摔落事件。
今上午9點29分，嘉縣消防局獲報於民雄鄉新正二街附近有民眾創傷請求協助，出動雙福91車前往，到場發現48歲工人修理透天厝車庫採光罩時，於施工時不慎墜落，意識雖清楚，但身體多處擦挫傷，現場予以緊急處置後送往嘉義基督教醫院診治。
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