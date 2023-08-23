新竹縣第2屆「廉能透明獎」，消防局榮獲特優8000元獎金，縣長楊文科（中）頒獎表揚。（羅浚濱攝）

新竹縣政府為鼓勵各局處和各鄉鎮市公所推動透明化便民措施，去年首度舉辦「廉能透明獎」，今年第2屆有6個機關獲獎，消防局和教育局榮獲特優8000元獎金，縣長楊文科頒獎表揚後指出，從8月25日起至9月8日，在縣府一樓大廳舉辦成果展示活動，歡迎民眾觀賞進一步了解縣府為民服務的各項措施。

楊文科表示，新竹縣是講求科技治理的智慧城市，積極將科技導入消防、稅務、環保、教育等領域，提供民眾更便利的生活環境。透過「廉能透明獎」甄選活動，除鼓勵各機關致力推動數位化及系統化措施，方便民眾使用查詢，提升施政效能，更能降低弊端滋生，減少民眾質疑和誤解。

縣府政風處表示，此次共有14件提案參賽且主題多元，涵蓋消防、稅務、環保、教育、警政、社會福利等各項業務，都是與民眾權益息息相關的措施，在激烈競爭下，有6個機關獲獎，分別是2特優、2優等及2佳作。

特優為消防局的「廉」結透明便捷─救護ｅ化系統、教育局的「School＋家長」APP行動服務。優選為稅務局的導入智慧科技，房屋稅籍清查更透明、警察局的新竹縣警察局交通檢舉系統；佳作則是稅務局的稅收透明化的好幫手「e-FCS繳稅平台」，以及工務處的新竹縣道路管理挖掘系統。

其中，救護ｅ化系統可提供民眾上網快速申請之管道，增加民眾便利性；「School＋家長」APP行動服務，提供師生更便利的互動管道同時也提升學校管理之效率；「e-FCS繳稅平台」，除提供民眾安全又方便之納稅管道外，未來亦將加入街口支付APP，提供更多元納稅方式；交通檢舉系統則提供民眾更便利的檢舉管道，同時也做好個人資料之保密，讓民眾能安心檢舉，保護檢舉人安全。

政風處指出，除了得獎作品外，其他未獲獎提案也都相當優秀，如竹東鎮公所的「墓政便民服務網」業務e化系統、衛生局的長期照顧管理中心-線上申辦及意見反應等，也鼓勵各機關單位繼續開創更多優良、便民的措施及服務，讓鄉親更了解及認同縣府推動的各項業務。