台灣特有亞種大赤啄木鳥為珍貴稀有二級保育啄木鳥在台中武陵農場現蹤，因森林棲地多受人為干擾，數量稀少，雄鳥頂著一頭招牌亮眼朱紅色，是賞鳥迷心中最想邂逅奇特鳥種之一。

武陵農場副場長胡發韜今天告訴媒體表示，樹木醫生大赤啄木最令人感到神奇是「不會腦震盪」的鳥，大赤啄木鳥喙撞擊樹幹每秒高達13次，平均連續敲擊約1.7秒，也就是不間斷連敲22次，卻不會腦震盪。

胡發韜指出，大赤啄木有一體成型堅硬頭骨，嘴喙與頭骨間有特殊軟骨緩衝，具有超長舌頭巧妙環繞收藏於頭蓋骨內「舌鞘」，就像包裹著環形避震器，戴著安全帽保護腦杓，達到極棒的保護效果。

他說，大赤啄木用堅硬尾羽以約45度角抵住樹幹，加上特殊鳥爪以前2後2「對趾足」及後2趾的外趾還能調整為橫向固定，彷彿練了「大力金剛指」緊緊扣住，形成力學三角鼎立支撐，穩穩固定樹幹不掉落。

大赤啄木現蹤武陵農場，胡發韜表示，展現武陵生態物種豐富多元，代表自然環境保育有成，呼籲遊客因屬保育類珍貴稀有物種，保持距離生態觀察，切勿干擾捕捉，以免違反野生動物保育法。（編輯：陳政偉）1120818