中度颱風卡努接近北台灣前夕，武陵農場2日中午時分出現罕見的「日暈」，令遊客驚呼。（武陵農場提供潘虹恩台中傳真）

中度颱風卡努接近北台灣前夕，武陵農場的天際精彩萬分。武陵農場2日中午時分出現罕見的「日暈」，抬頭望去彷如天空出現亮麗有神的「大眼睛」，令遊客紛紛驚呼神奇，直說親眼目睹難得一見的「天空之眼」真是好幸運。

日暈與彩虹很相似，兩者都會將光線分成七彩顏色，不過日暈內圈往外圈的七彩顏色依序為紅、橙、黃、綠、藍、靛至紫色，而彩虹顏色順序則與日暈顏色順序相反，彩虹是由外圈至內圈顏色依次為紅至紫色等七彩色，形成順序相反有趣的對比；不過相較彩虹的顯眼層次，日暈七彩顏色層次較不明顯。

武陵農場副場長胡發韜指出，「日暈」是肇因太陽光穿過空氣中懸浮的大量六邊形的冰晶，經過光線折射或反射而形成，是一種大自然的光學物理現象，且多呈現環形或弧形狀，如同七色彩虹，因此也被稱為「白虹」，尤其是大氣高層有絲狀卷雲，而低層卻屬晴朗無雲的好天氣，就比較有機會能目睹神奇的日暈現象。

武陵農場再次特別提醒遊客於觀察「日暈」時千萬不要讓眼睛直視裸看太陽，因為可能會造成眼睛被強光傷害進而受損影響視力，建議用手將太陽遮住、透過相機、手機鏡頭或戴太陽眼鏡等做好周全保護眼睛措施再來觀賞這美麗又罕見的「日暈」。