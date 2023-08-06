疫情解封以來，鄰近台灣的日本與南韓遊客往來熱絡，日本更是從去年12月以來連續7個月都是訪韓人數最多的國家。不過隨著中國遊客暑假湧向海外國家，專家預測，赴韓觀光王頭銜7月將由陸客摘下。

在邊境解封後，南韓觀光業逐漸回溫，不過南韓商家與觀光業者都抱怨盼不到疫情前的最主要客群中國觀光客。據南韓觀光公社統計，6月訪韓外國觀光客多達96.1萬人，創新冠疫情爆發以來單月最高紀錄，已恢復至疫情前2019年同期的65%。其中以日本人最多，為19.7萬人，中國人居次，為16.8萬人。

儘管中國政府不允許本國公民組團赴韓旅遊，但中國前往南韓自由行的旅客數量大幅增加。據韓聯社報導，6月南韓向中國公民發放了11萬4109份簽證，是去年同期（9224份）的12倍。觀光業界人士樂觀表示，隨著暑假的到來，7月赴韓的中國遊客將大幅增加，預料陸客將取代日本，成為7月的赴韓觀光王。

專家分析指出，中國遊客大幅增加，原因在於他們喜歡鄰近的安全國家，而且韓劇和K-POP等韓流也產生了巨大的影響。

隨著中國遊客大增，受到疫情影響中斷了3年7個月的韓中海運客輪將於本月9日起陸續恢復運行。2020年初，每周往返韓中的2至3班客輪因疫情停止載客，只運送貨櫃。