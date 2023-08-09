三星集團是南韓規模最大的財閥，為南韓全國創造近4分之1的產值，因此有民眾將南韓稱之為「三星共和國」。不過三星集團旗下的「資優生」三星電子近來業績低迷，最新統計數據顯示，現代汽車與子公司起亞汽車，去年對南韓經濟的貢獻達164.0057兆韓元（約新台幣4.3兆元），已經超越三星電子。

韓聯社引用企業數據研究機構CEO SCORE於9日公布的數據報導，對南韓經濟貢獻前百大的企業，去年總共貢獻了1472.7942兆韓元（約新台幣38.8兆元），較前年成長20.7%。所謂的經濟貢獻是指企業透過經營活動所創造的經濟價值總和，包括公司向合作廠商、政府、股東、員工等利益相關者支付的費用。

以單一企業來說，三星電子以148.109兆韓元（約新台幣3.9兆元）仍居對南韓經濟貢獻最大公司的寶座，其後依序是現代汽車（95.1848兆韓元）、起亞（68.8209兆韓元）、LG電子（66.8564兆韓元）與GS Caltex（54.2675兆韓元）。

不過在2021年，現代汽車與起亞對南韓經濟貢獻金額合計為138.0892兆韓元（約新台幣3.6兆元），僅為三星電子貢獻金額的89%，可是去年現代汽車與起亞合計的總額，已比三星電子高出15.8967兆韓元（約新台幣4190億元），為現代汽車集團的2家代表公司首次超越三星電子。