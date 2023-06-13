台東建和蜂農6月5日主動通報台灣黑熊出沒，經台東林管處監測資料顯示，台灣黑熊3天內破壞9個蜂箱取食。（台東林管處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台灣黑熊又現蹤！台東林管處日前接獲台東市建和社區蜂農通報，3天內共有9個蜂箱遭到破壞，經設置紅外線相機拍攝畫面研判為台灣黑熊亞成個體，目前已請蜂農移置蜂箱，並依台灣黑熊生態給付方案獎勵通報的蜂農。

台東林管處表示，建和社區遭黑熊侵擾的蜂箱放置地點，位於海拔僅約370公尺的農牧用地，6月5日獲報後隨即派員前往現場架設紅外線相機，監測期間發現陸續有9個蜂箱遭到熊手破壞，獸醫透過影像初步判斷為台灣黑熊亞成熊，至於性別無法判斷，目前已請林姓蜂農將蜂箱移往其他場域，避免台灣黑熊再度「光顧」，也預防改變台灣黑熊食性，後續將持續針對該區域巡視、增設紅外線相機，掌握黑熊出沒情形，並依實際需求進行必要的驅避措施。

為避免人熊遭遇及干擾黑熊取食習性，台東林管處已向社區住戶發放「人.熊.衝突.共處」摺頁，宣導人遇到熊時的因應方式，也提供防熊噴霧劑給周邊的咖啡廳及露營區業者，以避免發生可能的人熊衝突。

台東林管處也呼籲山村農友和居民，如果為了防範動物危害設置傳統套所獵具，可置轄區工作站換發改良式獵具，另外在山區農舍或果園內外也不要放置飼料、食物或丟棄廚餘等，避免吸引黑熊靠近取食。

台東林管處提醒，民眾進入山區活動可隨身攜帶熊鈴或能發出聲響的物品，若是在野外與黑熊相遇，切記不驚嚇不打擾，儘速遠離即可，若發現台灣黑熊蹤跡可儘速撥打台東縣民專線1999、林務局24小時專線0800-000930通報。