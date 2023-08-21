永豐銀行積極響應「綠色金融3.0」及「信託2.0」政策，整合金融資源、推動淨零永續，攜手售電業者－傑傅能源導入綠電交易信託，強化創電、售電及購電的三方互信交易機制。永豐銀行表示，為推動自發電端到使用終端的綠電自由交易市場，除傑傅能源外，迄今亦與天能綠電、南方電力及陽光伏特家等多間售電業者合作導入交易押標金、保證金與再生能源售電電費等信託管理機制，活絡綠電交易供需市場。

台灣去（2022）年再生能源總發電量238億度、較前（2021）年成長36％，顯示台灣的再生能源正快速發展。永豐銀行表示，為推動再生能源綠電交易，攜手傑傅能源導入信託管理機制，藉由信託資金專款專用特性，提升中、小型業者購、售綠電的交易安全性。

永豐銀行指出，旗下以創電業者、售電業者、用電戶、儲能設備權利人及合格交易者等五大關聯核心為主軸，搭配銀行授信與數位金流支付業務，提供垂直及水平的綠能生態圈整合服務。永豐銀行亦響應母公司－永豐金控2030年自身營運與2050年全資產組合二大淨零目標，去年起於自有辦公大樓導入太陽光電，落實日常營運節能減碳，期許攜手客戶共同邁步永續家園。