周一香港恆生綜合指數收市下跌327.56點或1.82%，為17623.29點，為連七跌，指數並創九個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6031點。科技指數跌2.1%，為3923點。

中國央行將一年期貸款利率下調10基點，五年期利率保持不變，讓分析師感到驚訝，他們原本預計會各降15基點。

大型金融股跌勢明顯，中資券商、內地保險股紛下挫。中金跌逾7%，眾安在線跌5%，中國平安、中國人壽也跟跌。

碧桂園被踢出藍籌股，收盤下跌2.6%。