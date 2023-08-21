周一香港恆生綜合指數收市下跌327.56點或1.82%，為17623.29點，為連七跌，指數並創九個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6031點。科技指數跌2.1%，為3923點。
中國央行將一年期貸款利率下調10基點，五年期利率保持不變，讓分析師感到驚訝，他們原本預計會各降15基點。
大型金融股跌勢明顯，中資券商、內地保險股紛下挫。中金跌逾7%，眾安在線跌5%，中國平安、中國人壽也跟跌。
碧桂園被踢出藍籌股，收盤下跌2.6%。
中國人行調降LPR(貸款利率)的幅度，未如市場預期，投資人對刺激措施感到失望。此外也傳出中國另一家大型地產公司SOHO中國出現財務危機，欠稅未償還，導致市場情緒低落。
周一香港恆生綜合指數收市下跌327.56點或1.82%，為17623.29點，為連七跌，指數並創九個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6031點。科技指數跌2.1%，為3923點。
中國央行將一年期貸款利率下調10基點，五年期利率保持不變，讓分析師感到驚訝，他們原本預計會各降15基點。
大型金融股跌勢明顯，中資券商、內地保險股紛下挫。中金跌逾7%，眾安在線跌5%，中國平安、中國人壽也跟跌。
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