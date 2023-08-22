元富證券表示，證交所統計2022年全市場API成交金額已逾6000億元，相較2020年成長135％。隨著證券法規開放與金融數位化浪潮襲來，台股投資人的結構日益年輕化，加上近年AI科技應用持續發酵，發展出一群熟悉資訊技術及交易邏輯，年齡層集中在25-40歲的年輕客群投入程式交易。元富證券為搶攻年輕族群，積極建置數位API專區，提供24小時全線上申辦與認證服務，投資人自行開發策略模型，嵌入API元件即可加入程式交易的行列，深受擅長科技工具的網路原生世代青睞。

全新元富數位API是以「All online & Nonstop」的設計概念，分析客戶使用情境，6大特色包括：1.行情撮合模擬交易平台：領先同業提供行情逐筆撮合機制，讓投資人在驗證策略時，貼合市場現況；2.全天候開放使用：除每日過檔時間外，模擬交易平台全天候開放使用，可隨時驗證貼近市場績效的程式策略；3.歷史行情API：提供回溯1個月的歷史數據，可靈活應用於模擬策略和報酬回測，建構更具優勢的個人投資模型；4.24小時全面線上化服務：領先業界提供全天候線上申辦服務；5.全新Python API元件：新推出Python報價與交易API元件，滿足不同程式語言開發者需求；6.最多元技術指標API：業界最多元的技術指標元件，包括MACD、KD、RSI、SAR與CDP等，透過簡易訂閱方式可獲得指標資料，降低客戶程式開發門檻。