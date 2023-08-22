高盛經濟分析師表示，之前當國會未能及時通過年度支出法案導致政府停擺時，如果不是在支出金額或分配上存在分歧，就是因為某方希望在支出法案中解決其他問題而引發爭論，「但目前這兩種風險都有」。

高盛警告，政府全面關門將導致在這期間美國經濟增長每周下滑約0.15個百分點，若納入私部門可能受到的輕微影響，經濟增長可能以每周跌0.2個百分點的速度下滑。

但高盛分析師也表示，在政府重啟後的季度，經濟增長也將出現相同速度的反彈。

該報告亦指出，市場對1995至1996年、2013年，以及2018至2019年這三次政府關門沒有強烈反應，在政府重啟之時，股市不是持平、就是上漲。但在這三個例子中，在政府關門後的幾天裡，股市都較剛開始關門時走低。

高盛分析師表示，政府關門並不是「必然的結果」，例如上個財政年度（截至9月30日）結束後，美國動用臨時支出法案，讓聯邦政府避免停擺。

高盛並表示，與未能提高美國債限的重大影響相比，政府關門對經濟的影響比較沒那麼嚴重，這也讓國會未能及時採取行動的可能性較高。