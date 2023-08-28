針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。國民黨立委鄭麗文今(28日)發文質疑，鄰近國家擔心日常用鹽受影響，出現搶購潮，台灣也出現囤鹽潮，經濟部竟僅提3點說明強調「不缺鹽」。謝長廷還帶風向說，台灣對核處理水問題已有超黨派共識，陸方聯合港澳抵制日本水產，是統派想把台灣香港化。鄭麗文痛批，「這樣也能抗中保台？」

「超黨派共識？誰跟你有共識？」鄭麗文表示，福島核災發生至今已經超過10年，日本也從24日開始排放核廢水，導致鄰近國家韓國、大陸因為擔心日常用鹽受到核廢水影響，出現搶購潮，而台灣也開始出現囤鹽潮！對此，經濟部27日說「人生（腎）珍貴，鹽不要過量、也不用囤積。」

鄭麗文質疑，經濟部更是提出三點來解釋為什麼民眾不用囤鹽：第一點是台鹽通霄精鹽廠年產能可達10萬噸，能夠滿足國內市場每年約10萬噸的需求。第二點是中元節是食用鹽銷售旺季，台鹽各項產品庫存在7月底前就已經適度提高。第三點是台鹽相關產品，包括澳洲進口的天然鹽原料，都會送樣至原能會檢測，最新送驗產品都未檢出碘、銫、鍶及氚放射性元素，安全無虞。「但是經濟部的重點是不是搞錯了？還在不缺鹽？」

鄭麗文強調，大家擔心的是日本核廢水排放後，未來的鹽類會不會因此受到汙染，影響到食安！「不想吃福鹽！懂？」所以出現搶購潮，已經不是台鹽產量夠不夠市場需求的問題。而且，日本24日才剛開始排放核廢水，最新送驗的產品當然不會驗出碘、銫、鍶及氚放射性元素。重點不是後續該怎麼避免台灣的鹽受到影響嗎？還有檢驗標準是什麼？會不會嚴格把關？而且除了鹽以外，周遭國家也擔心海鮮會不會受到影響。

鄭麗文提到，大陸方面祭出全面禁止日本原產地的水產品，港澳部分也宣布禁止日本相關縣市水產品輸入，南韓則是維持原有福島水產品禁運政策，而台灣呢？駐日代表謝長廷竟在26日說：「微量的放射性元素反而對身體有益」，在網路上引起爭議。

「事後謝長廷還說他是在跟大家聊溫泉中鐳的相關效果？」鄭麗文直批，27日又強調台灣對福島排放處理水問題已經有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門抵制抗議，很多統派的人希望把台灣香港化，要求台灣跟著中國大陸抵制抗議。「所以是跟助日代表不同意見，就通通被歸類成統派嗎？這樣也能抗中保台喔？」