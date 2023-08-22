2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽22日賽程，從會外賽晉級、創造生涯最佳成績的台灣小將王愷翊持續創造驚奇，6比1、7比6（4）擊敗同胞選手呂鎮宇，搶下職業賽會內賽首勝。

王愷翊、呂鎮宇青少年時期就對戰過多次，對於彼此的球路相當熟悉，開賽王愷翊就全力搶攻並迅速收下首盤；次盤雙方體力稍稍下滑，在發球進球率都不高的情況下各被破了3個發球局，必須經過搶七才能分出高下，搶七一開始由呂鎮宇搶下前3分，不過王愷翊不疾不徐地將分數追回並拿下比賽。

這一勝讓王愷翊職業排名將會有不小幅度的成長，他表示：「夠在自己家鄉拿下勝利並獲取職業分數是我人生到目前為止最珍貴的事情，我會永遠記得今天，下場比賽不論對到誰，都沒有壓力，已完成此兩周所給自己設定的目標。」

22日台將共7名選手出戰單打比賽，僅王愷翊、尹邦碩兩人順利過關，23日駱建勛、尤敬謀將接連上場分別出戰日本以及印度的選手，頭號種子上周第1站冠軍、來自土耳其的克金也會繼續出場單打賽事，就看是否能繼續強勢晉級保持連勝狀態。