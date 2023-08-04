緊接在中華網球女雙組合闖進成都世大運金牌戰之後，中華網球隊的許育修／黃琮豪男雙組合，4日也在男雙準決賽以6比3、6比2擊敗日本羽澤慎治／田口涼太郎，順利闖進男雙金牌戰，對手將是捷克男雙組合，今天稍晚還有許育修／吳芳嫺的混雙8強戰要打。

比賽才開始，許育修／黃琮豪就在第一盤第二局成功破掉對方發球局，搶下2比0不錯開局，最後也以6比3的比數拿下首盤；來到第二盤，許育修／黃琮豪率先在第五局破發成功，打破雙方互保發球局僵局，接著第七局又成功破發，許育修／黃琮豪就以6比2的比數拿下金牌戰門票。