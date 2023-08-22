日本10年期公債殖利率22日上漲1.5個基點至0.665％，創下2014年1月以來最高。

日銀7月28日調整殖利率曲線控管政策，允許10年期公債殖利率最終升抵1%，但前提是升勢不能過猛。自那時起，日銀已兩度進場購債。

日本10年期公債殖利率攀抵九年多高點，比起日銀上次干預時的水平還高，令市場預期該機構可能再度出手介入。但日銀迄今並未宣布任何緊急購債行動，市場分析師推估原因可能是「殖利率升勢還算平穩」。

集邦：全球經濟前景不明 下修全年電視出貨預估
新興市場降息求復甦 亞洲小型股撐起一片天
美鋼廠若成功整併 將晉升全球前十大
#全球 #日銀 #期公債殖利率 #購債 #升抵