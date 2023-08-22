日本10年期公債殖利率22日上漲1.5個基點至0.665％，創下2014年1月以來最高。
日銀7月28日調整殖利率曲線控管政策，允許10年期公債殖利率最終升抵1%，但前提是升勢不能過猛。自那時起，日銀已兩度進場購債。
日本10年期公債殖利率攀抵九年多高點，比起日銀上次干預時的水平還高，令市場預期該機構可能再度出手介入。但日銀迄今並未宣布任何緊急購債行動，市場分析師推估原因可能是「殖利率升勢還算平穩」。
受到全球利率攀升壓力影響，日本10年期公債殖利率22日攀抵九年多新高，推升日本銀行（央行）可能進場干預額外購債以減緩殖利率漲勢的市場預期。
日本10年期公債殖利率22日上漲1.5個基點至0.665％，創下2014年1月以來最高。
日銀7月28日調整殖利率曲線控管政策，允許10年期公債殖利率最終升抵1%，但前提是升勢不能過猛。自那時起，日銀已兩度進場購債。
日本10年期公債殖利率攀抵九年多高點，比起日銀上次干預時的水平還高，令市場預期該機構可能再度出手介入。但日銀迄今並未宣布任何緊急購債行動，市場分析師推估原因可能是「殖利率升勢還算平穩」。
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