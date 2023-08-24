《彭博》23日報導，美國半導體產業協會警告，中國大陸通訊設備大廠華為正透過其他公司名義，購置美國半導體製造設備，在大陸建立秘密半導體製造產業鏈，以避開美國商務部的制裁。台大哲學系教授苑舉正23日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，雖然有政府補助，但華為很爭氣，創辦人任正非也確實厲害，不爭氣的如清華紫光就垮了。美國一味打壓大陸，卻忘了自己也要做生意，如今自損八千，但殺敵可能還不到一千。

美國半導體產業協會指出，華為自去年開始涉入晶片製造業，並獲得了大陸政府約300億美金的資金補助。華為至今已收購了兩間晶片製造廠，並正在建造第三間工廠。華為自2019年起被美國商務部列入實體清單，隨後幾乎全面禁止華為與美國公司合作。《彭博社》認為，若華為真的如半導體協會所述，以其他公司的名義建造晶片製造廠，則華為可能可以繞過美國政府的限制，間接購買美國晶片製造設備。

「美國對華為有點神經過敏，好像不太正常！」苑舉正表示，華為本身是做伺服器出身的，華為很爭氣。有不爭氣的，比如說清華紫光，一樣有政府的補助，該垮還是垮。政府補貼並不代表成功的榜樣，華為是靠自己一步一步走過來，任正非確實是非常厲害的。

苑舉正表示，因為華為這一連串事件，連帶影響到美國自己半導體的發展，現在很多美國半導體公司就不幹了，因為你阻斷了我們最大的出口市場以後，我們怎麼生存呢？這個問題是很明顯的，美國不能夠一味打壓中國大陸，就忘了自己的生意，你本身要做的事情。

苑舉正直言「人家說殺敵一千，你自損八百。你現在自損八千！你殺敵還不到一千呢？所以這個情況非常嚴重！」