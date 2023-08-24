人工智慧熱潮超旺，輝達周三公布超狂財報與財測，刺激盤後股價大漲逾9%，執行長黃仁勳與公司高層的談話也成為關注焦點，甚至有網友笑稱，黃仁勳是美股的東方神秘力量「當你以為沒辦法更誇張的時候，輝達開了個更誇張的財報給你」盤點輝達法說會上的5大重點，讓你輕鬆了解。

1.輝達第三季財測狂，有望年增170%

輝達第二季營收為135.1億美元，達到年增101%、季增88%水準，創下歷史新高，遠超市場預期，開出的第三季財測更是扯，預估營收將達160億美元，大幅超過分析師預估的126.1億美元，若真的達到此水準，代表年增率有望高達170%。

輝達數據中心業務是拉抬業績的重要主力，第二季營收103.2億美元，達到年增171%，遊戲業務成長22%至24.9 億美元，車用業務年成長15%至2.53億美元，但圖形應用程式業務則年減24%，數據中心業務的強勁成長，讓輝達調整後毛利率增加25.3%，達到71.2%。

2.供應鏈瓶頸會影響會輝達？

在輝達公布財報之前，市場擔心供應鏈瓶頸將讓輝達失色，對此，輝達財務長Colette Kress表示，「需求能見度看到明年，供應逐季提升，預期也是提升至明年，主要是供應商良好地做出反應。」

3.輝達執行250億美元的庫藏股計畫

今年以來，輝達的股價已經飆升超過2倍，但輝達依然照著自己的腳步運作，董事會授權執行250億美元的庫藏股計畫，且早在上一季輝達就已經回購價值32.8億美元的庫藏股。

4.輝達如何看待人工智慧熱潮？

輝達已是人工智慧的領頭羊，黃仁勳並不因此滿足，他認為一個新的運算時代已經開啟，「在全球雲端與企業之中，已經裝設價值達1兆美元的資料中心，可以說是，有上兆美元的資料中心正轉向至加速運算與生成式AI。」

5.輝達會受到美國對大陸的出口禁令影響？

美中關係不佳，美國對大陸先進半導體與關鍵領域設下諸多限制，黃仁勳就曾喊話輝達業務被綁手綁腳，如今影響是否依然存在？Colette Kress提到，「有鑑於全球市場的強烈需求，我們不認為進一步的出口管制措施會對輝達造成立即且實質性的影響。」